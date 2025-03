Santa Margherita Ligure (Genova) – É stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la pensionata che nel corso della tarda mattinata odierna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando la strada. É accaduto in corso Marconi.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto e nemmeno se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

Oltre all’ambulanza e all’automedica che l’hanno trasportata all’ospedale dopo le cure iniziali, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

——————————————————————————————————

