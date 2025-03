Genova – Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a seguito di quanto accaduto negli scorsi giorni lungo l’Autostrada A26, dove due pattuglie della polizia stradale impegnate in alcuni controlli nella carreggiata che procede in direzione nord hanno visto in lontananza i fari di una macchina che stava percorrendo la stessa carreggiata, ma in direzione opposta.

Particolarmente preoccupati che la vettura potesse scontrarsi frontalmente con gli altri mezzi che procedevano nella corretta direzione, gli agenti sono intervenuti tempestivamente e nel giro poco tempo sono riusciti a fermare il traffico e anche la corsa dell’auto in questione.

A seguito dei controlli, l’uomo alla guida – il quale, tra l’altro, stava viaggiando insieme alla moglie – avrebbe ammesso di aver trovato il bivio A7/A26 chiuso in direzione Genova e, dopo aver imboccato quello in direzione Alessandria, avrebbe invertito il senso di marcia per raggiungere il capoluogo ligure.

Nei suoi confronti è scattati il ritiro della patente e il fermo temporaneo della macchina.

