Carcare (Savona) – Sono stati rimossi e fatti brillare in una cava di Cairo Montenotte i 29 proiettili di artiglieria trovati durante gli scavi per la costruzione di una villetta a Carcare.

Gli artificieri del 32° Genio della Brigata alpina Taurinense hanno effettuato diversi sopralluoghi per accertare le condizioni degli ordigni, residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale ed hanno scoperto che si trattava di granate di artiglieria italiane da 75 a 105 mm di calibro e che si trovavano in buone condizioni e quindi potenzialmente ancora in grado do esplodere con terribili conseguenze.

Gli ordigni sono dunque stati messi in sicurezza e successivamente trasportati in una cava nel comune di Cairo Montenotte dove sono stati fatti brillare a più riprese e sempre in piccole quantità per rispettare le limitazioni prescritte per le attività nel luogo.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Fossano (Comando Truppe Alpine Bolzano) è responsabile della bonifica da residuati bellici in tutto il nord-ovest, e negli ultimi due anni ha neutralizzato circa 200 ordigni nella sola Liguria, regione particolarmente coinvolta negli avvenimenti dell’ultimo conflitto mondiale.

Cosa fare se si trova un ordigno (anche presunto) inesploso?

Se si trova un oggetto che può anche solo somigliare ad un ordigno bellico si raccomanda sempre di segnalare l’avvistamento alle forze dell’ordine componendo il numero di emergenza 112. Non si deve toccare o muovere l’oggetto dal punto dove è stato scoperto sia per consentire l’isolamento della zona in caso di pericolo e la rimozione e bonifica della zona nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Questi manufatti possono essere molto pericolosi e possono esplodere anche a distanza di tanti anni, con effetti devastanti e potenzialmente letali pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo.

