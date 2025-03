Ventimiglia (Imperia) – Si è alzato in volo l’elicottero Grifo del 118 per soccorrere la donna di 55 anni che ieri sera è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di via Matteotti.

A scoprire la donna un amico che ha subito chiamato il 118 facendo intervenire il personale medico e sanitario della Croce Verde Intemelia.

In considerazione delle gravissime condizioni della donna si è deciso per il trasporto aereo con l’elicottero che ha trasferito la persona in codice rosso in ospedale.

Non è chiaro se la dona sia stata colpita da un improvviso malore o se abbia invece assunto delle sostanze o, ancora, se abbia tentato di togliersi la vita.

L’amico che ha dato l’allarme verrà ascoltato nelle prossime ore per cercare di ricostruire quanto avvenuto mentre risposte più chiare potranno arrivare dagli esami medici cui è stata sottoposta la persona una volta arrivata in ospedale.

