Genova – Prosegue la chiusura di via Acquarone e i conseguenti disagi per gli abitanti e residenti del quartiere genovese di Castelletto. La strada è stata chiusa al transito veicolare e pedonale nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stata segnalata la caduta di alcuni calcinacci da un balcone del civico 46, che si trova all’altezza dell’incrocio con via Cancelliere.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite nella caduta così come non ci sono palazzi rimasti isolati. Il traffico, come segnalato dalla polizia locale, è deviato in via Cabrini.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno effettuato le verifiche necessarie. Queste, però, non avrebbero escluso il rischio di nuovi crolli: per questo motivo, al momento le viabilità rimane interdetta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0