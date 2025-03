Genova – É in condizioni critiche la lupa trasportata nelle prime ore della giornata di ieri al CRAS di Genova dopo esser stata investita a La Spezia nella notte tra martedì e mercoledì. Fortunatamente, gli accertamenti svolti nelle ore successive al suo trasporto presso la struttura hanno escluso lesioni alla colonna vertebrale o agli organi interni, ma l’animale avrebbe subito un fortissimo trauma cranico e le sue condizioni sarebbero critiche.

Ecco, nello specifico, quanto comunicato nella serata di ieri dall’ENPA:

“Nemmeno il tempo di svegliarci, che stamattina abbiamo ricoverato questa bellissima lupa: investita stanotte presso La Spezia, è giunta al CRAS in condizioni critiche e in grave stato di incoscienza. Fortunatamente, le lastre hanno escluso fratture della colonna vertebrale – a quel punto per lei non ci sarebbe stato nulla da fare – e lesioni degli organi.

Tuttavia, è stata vittima di un fortissimo trauma cranico dovuto all’impatto col veicolo: probabili danni cerebrali e la sua vita appesa a un filo. Ma faremo tutto il possibile per salvarla: la lupa, una femmina relativamente giovane, ha già cominciato tutte le terapie del caso.

Speriamo di cuore di potervi dare presto buone notizie!“.

