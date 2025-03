Genova – Arrivano ulteriori aggiornamenti dall’ospedale San Martino in merito alle condizioni dell’uomo di 51 anni rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente sul lavoro che si è verificato ieri in porto a Genova. “In merito alle condizioni di salute dell’operaio di 51 anni rimasto vittima ieri mattina di incidente sul lavoro nel porto di Genova – si legge nella nota pubblicata dall’ospedale – vi segnaliamo che il paziente si trova attualmente ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti. Sveglio e cosciente, è tenuto sotto monitoraggio per una frattura alta cervicale. L’uomo non è da considerarsi in pericolo di vita. La prognosi resta a prescindere riservata“.

L’uomo, che lavora per una ditta esterna, è caduto da un’altezza di diversi metri mentre stava lavorando al montaggio di alcuni ponteggi, sbattendo violentemente la testa e ferendosi anche ad una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito.

Poche ore più tardi, un altro incidente sul lavoro si è verificato in porto a Genova: è accaduto a Pra’, dove un uomo è stato investito da un mezzo pesante. Anche per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale San Martino da parte dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0