Genova – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale a seguito di quanto accaduto nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 7 marzo, in via Sottoripa e in via San Lorenzo. Nel giro di pochi minuti, l’uomo avrebbe sottratto il cellulare di due anziani, ma nel secondo episodio è stato notato dagli agenti che l’hanno inseguito e immediatamente fermato.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe avvicinato alle sue vittime chiedendo il cellulare per una semplice telefonata. Approfittando della loro generosità, però, una volta preso il mano il telefono si è rapidamente dato alla fuga.

Gli agenti sono riusciti a fermarlo, riconsegnando la refurtiva ai due legittimi proprietari. Inoltre, l’uomo è stato arrestato e trasportato presso il carcere di Marassi.

