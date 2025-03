Imperia – Una raffica di furti con la tecnica del borseggio per le strade di Oneglia. La denuncia si diffonde sui social dove diverse persone hanno segnalato di essere state derubate da due ragazze ben vestite e dai modi gentili che le hanno fermate per delle informazioni per poi scoprire la sparizione del portafogli o di altri oggetti tenuti in borse e zaini.

La tecnica sembra quella più volte mostrata nei video di denuncia delle famigerate “borseggiatrici” sulle Metro o nelle piazze affollate delle città invase dai turisti: mentre una distrae la vittima chiedendo informazioni per raggiungere un luogo o un negozio, l’altra ne approfitta per avvicinarsi al malcapitato da dietro e apre zaini o fruga nelle borse e ruba il portafogli.

Altre volte è la stessa persona che ferma il malcapitato a fare tutto da sola, avvicinandosi molto alla vittima con una cartina in mano con la quale “copre” la borza o la zona dove intende colpire con la mano lasciata libera.

Raffiche di furti che spesso vengono segnalate nei luoghi affollati ma che forse, dopo l’allarme lanciato sui social, ha spinto le ladruncole, spesso ragazze ma non solo, a cercare nuovi territori di “caccia”.

Un tipo di reato particolarmente spiacevole perché ha il duplice dannoso effetto di lasciare la vittima senza soldi e di infondere nelle persone un senso di insicurezza e di mancanza di fiducia nel prossimo.

Può capitare a tutti, infatti, di essere in difficoltà e di avere bisogno di aiuto per una indicazione stradale e non sarebbe bello veder fuggire la persona fermata per timore di essere derubata.

La Legge, poi, non sembra considerare con la dovuta attenzione la gravità dei furti considerando che le persone che li commettono sembrano entrare e uscire dagli uffici delle forze dell’ordine senza troppi “disagi” e anche quando vengono condannate, non passano molto tempo nelle patrie galere.

Occorre dunque fare attenzione ma senza perdere la nostra umanità ed il piacere di aiutare il prossimo se è in difficoltà.

Gli esperti ricordano che è sempre bene non lasciare avvicinare la persona se si hanno sospetti e che, per rispondere ad una domanda, non è necessario arrivare ad un contatto fisico. Gentili ed educati ma, a distanza !

