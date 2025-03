Rapallo (Genova) – Il Comune assumerà agenti di polizia locale e per farlo ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Istruttori di Polizia Locale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per martedì 25 marzo 2025 alle ore 12.

Gli agenti dovranno predisporre di atti di accertamento, anche sanzionatorio, rientranti nelle proprie competenze e procede alle relative notificazioni, svolgere compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamento, di rilevazione ed altri compiti previsti da legge o da regolamento, istruire pratiche connesse all’attività della Polizia Locale ed essere chiamati a svolgere attività di coordinamento connesse a specifiche responsabilità.

Dovranno inoltre essere di ausilio e concorso alle attività si soccorso nell’ambito del sistema di protezione civile in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile, collaborando con gli Enti, Servizi ed Uffici competenti in materia, svolgere nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente legislazione, di funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale, di funzioni di pubblica sicurezza, inoltre dovranno collaborare, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione civile e svolgere attività di prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla “sicurezza urbana”;

Dovranno inoltre avere cura dei rapporti con i cittadini fornendo supporto e informazione e dovranno essere pronti all’utilizzo di strumenti complessi e conduzione di mezzi in dotazione al Comando.

I candidati potranno dover assumere la qualità di consegnatario dell’armeria del Corpo, autenticare firme e copie e osservare le disposizioni in materia antinfortunistica, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale; nel caso in cui svolga funzioni di coordinamento può rivestire il ruolo di “preposto” a seguito di formale nomina e può svolgere i propri compiti anche con inserimenti ed elaborazioni in sistemi informativi (compresa l’attività di fascicolazione ed archiviazione informatica).

Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sull’Albo Pretorio online.

