Zuccarello (Savona) – Ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, restando bloccato solo grazie alla presenza di alcuni alberi. E’ stato l’impianto di emergenza presente a bordo a lanciare in autonomia la richiesta di soccorso al sistema di allerta del 112 e 118 a seguito dell’incidente avvenuto la scorsa notte in località Martinetto, a Zuccarello, nel Savonese,

Il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare ed è finito fuori strada fermando la sua corsa sugli alberi, una decina di metri sotto la carreggiata.

I sistemi di bordo hanno inviato automaticamente la richiesta di soccorso e i vigili del Fuoco di Albenga sono corsi sul posto trovando fortunatamente il conducente già al di fuori del mezzo, illeso.

Dalla sede centrale era stata inviata l’autogrù. In circa due ore di lavoro, il mezzo è stato riportato su strada.

Fortunatamente il conducente ha riportato solo lievi ferite ed un grosso spavento ma il sistema di rilevamento dell’incidente è stato in grado di segnalare in autonomia quanto avvenuto e di chiamare i soccorsi senza l’intervento umano grazie ad un sistema che dovrebbe essere obbligatorio su tutte le autovetture.

