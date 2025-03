Camporosso (Imperia) – Cresce il numero delle segnalazioni e denunce di malori e problemi di salute di clienti che hanno mangiato nel ristorante orientale dove nei giorni scorsi una decina di persone si sono sentite male e sono dovute ricorrere alle cure dell’ospedale e della guardia medica.

Dopo la pubblicazione della notizia sui Media sono arrivate molte altre segnalazioni e denunce di persone che sono state male, con sintomi di nausea, dissenteria, crampi addominali e febbre alta dopo aver pranzato o cenato nel locale.

La Asl locale ha aperto un’indagine e disposto accertamenti sui prodotti usati nella cucina del ristorante orientale ed effettuato un sopralluogo approfondito per verificare eventuali presenze di agenti patogeni o di mancato rispetto delle normative igieniche per la conservazione e preparazione dei cibi.

Moltissime le “recensioni” negative per il locale, sui social, e le segnalazioni di problemi avvenuti anche in giorni diversi.

Episodi che rafforzano il sospetto che qualcosa abbia funzionato male e che si renda necessario chiudere il locale per una verifica approfondita e per consentire al proprietario di effettuare gli interventi “correttivi” che la Asl potrebbe indicare o, comunque, per sanificare il modo drastico il locale.