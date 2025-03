Cogorno (Genova) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera, poco dopo le 20, nel sottotetto di una abitazione di via Fea.

Sono stati i residenti ad accorgersi del denso fumo nero e del forte odore di bruciato che proveniva dalla zona del sottotetto e a chiamare il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco da Chiavari e da Rapallo.

Mentre la famiglia è stata evacuata per precauzione, una squadra ha attaccato l’incendio grazie all’autoscala mentre l’altra ha gestito dal sottotetto.

Le fiamme sono state velocemente confinate riducendo al minimo i danni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e i residenti sono potuti rientrare nell’abitazione.

In corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio ma si sospetta che abbia preso fuoco la canna fumaria per surriscaldamento.

Gli esperti raccomandano di eseguire costante manutenzione per evitare che si accumulino residui che poi possono prendere fuoco ad alte temperature trasmettendo l’incendio alle parti a contatto.

