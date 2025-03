Genova – Un camion che stava trasportando letame e che stava percorrendo la carreggiata di corso Europa che viaggia in direzione centro ha perso una parte del proprio carico nel tratto di strada compreso tra i quartieri di Nervi e di Quinto. É accaduto nel primo pomeriggio di oggi e sono diversi i tratti di strada coinvolti.

Alcuni operatori si sono messi al lavoro in queste ore per togliere il materiale caduto sulla strada, ma il cattivo odore si è velocemente sparso nelle aree coinvolte.

Fortunatamente, non si registrano incidenti causati dal carico disperso, anche se diverse moto hanno dovuto viaggiare lungo un’unica corsia per non rischiare di perdere aderenza. Limitate le ripercussioni sul traffico, anche se la polizia locale ha chiuso la rampa di accesso a corso Europa di via Pellegrini (da Nervi).

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0