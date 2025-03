Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo, in via Pallavicini, nel quartiere genovese di Rivarolo. Il sinistro stradale ha coinvolto una macchina privata e un bus di Amt e il bilancio è di ben 18 persone rimaste ferite, tutti passeggeri del mezzo pubblico.

Di queste, nove sono state trasportate all’ospedale mentre le altre nove sono state curate sul posto. Fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave: coloro che sono stati trasportati all’ospedale, divisi tra il Villa Scassi e l’Evangelico, sono stati tutti soccorsi in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto, inoltre, sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. La viabilità lungo la strada coinvolta è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare, con conseguenti disagi al traffico in tutta la zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0