Genova – Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto nel quartiere genovese di Sampierdarena. L’uomo sarebbe finito in manette dopo aver sparato due colpi a salve in direzione del balcone dell’abitazione dove risiede il suo datore di lavoro.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avuto diversi alterchi nelle ultime settimane, al termine dei quali l’uomo ha più volte minacciato di morte il suo datore di lavoro. Proprio al culmine di uno di questi episodi, si è recato presso il suo appartamento e ha esploso due colpi a salvi in direzione dell’abitazione, causando anche il panico tra le persone che hanno assistito alla scena.

Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti nel giro di pochi minuti e sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. In un secondo momento è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare presso la casa dell’aggressore, dove sono state trovate decine di cartucce a salve. L’arma è stata sequestrata e nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia.

