Luni (La Spezia) – Molta paura, un’auto distrutta ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri notte in un parcheggio di piazza XXIX Novembre.

Per cause ancora da accertare la vettura ha preso fuoco e alcuni passanti che hanno visto le fiamme hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco di Sarzana.

La proprietaria della vettura ha cercato di salvare la vettura ma le fiamme hanno avvolto l’abitacolo in fretta e non c’è stato modo di evitarne la distruzione ma i vigili del fuoco intervenuti sono riusciti ad evitare che altre vetture prendessero fuoco.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti.

