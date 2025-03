Marola (La Spezia) – Un gattino che miagola disperato in fondo ad una cisterna fortunatamente vuota e i proprietari che non riescono a scendere per metterlo in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Spezia per salvare il cucciolo che piangeva disperato sul fondo buio dell’enorme contenitore dell’acqua, rischiando di morire.

Un operatore si è imbragato e con corde da alpinismo si è calato nella cisterna riuscendo ad afferrare il gattino.

Una volta fuori il cucciolo è stato restituito ai proprietari ed alla mamma tra gli applausi dei presenti e i ringraziamenti di chi era in ansia per l’animaletto.

(Foto di Archivio)