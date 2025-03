Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni delle due bambina investite ieri pomeriggio mentre attraversavano la strada insieme al padre in via Fereggiano, nel quartiere di Marassi. L’investimento è avvenuto sulle strisce dell’attraversamento “a visibilità aumentata” creato proprio per l’alta incidenza di incidenti con pedoni investiti da auto che, evidentemente, non basta ad evitare il ripetersi degli episodi.

Padre e bambine stavano attraversando la strada quando un’auto li ha urtati facendoli cadere a terra.

Il padre, più grave, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, al San Martino mentre le due bambine, con qualche escoriazione e comprensibilmente sotto choc sono state trasferite al Gaslini per accertamenti che hanno escluso fortunatamente lesioni gravi.

Resta la preoccupazione dei residenti del quartiere per un tratto di strada molto caotico e male illuminato dove le auto spesso sfrecciano senza tenere conto delle esigenze dei pedoni. Crescono le richieste per la presenza di agenti in divisa, ben “in mostra” lungo le strade per prevenire abusi e violazioni del Codice della Strada invece dell’uso di macchinari che “rastrellano” automobilisti colpevoli ma non evitano le situazioni a rischio come evidenzia il numero di incidenti e il ben poco invidiabile record di sanzioni della città di Genova, in gran parte fatte da telecamere, semafori “intelligenti” e strumentazioni montate sulle auto che percorrono le zone dove è frequente il parcheggio in seconda fila.

