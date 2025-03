Genova – Non ce l’ha fatta la giovane Lupa soccorsa dai volontari dell’Enpa nello spezzino. L’animale non ha retto le gravi lesioni riportate nello scontro con una vettura che non si è nemmeno fermata per accertarsi delle condizioni dell’animale o per chiedere soccorso.

L’animale era stato trovato in condizioni molto critiche nella notte tra martedì e mercoledì quando un’altra auto di passaggio ha notato l’animale a lato della strada e si è fermata dando il via ai soccorsi, molto difficoltosi.

Le chiamate agli enti competenti, infatti, non hanno sortito effetto e nessuno degli enti preposti alla salvaguardia e cura degli animali selvatici – che sono proprietà dello Stato – è riuscito ad organizzare il ricovero dell’animale in una struttura adeguata.

Solo quando la vicenda è stata presa in carico dall’Enpa si è riusciti ad organizzare quantomeno il prelievo – l’animale va trattato con riguardo ma anche con le dovute strumentazioni e può farlo solo personale specializzato – e il trasporto prima in una struttura dello Spezzino che però ha ammesso la sua impossibilità a seguire un animale complesso come il Lupo e poi al Cras di Campomorone, a Genova.

Qui la giovane Lupa, quasi certamente un esemplare in dispersione come ne vengono segnalati diversi nelle ultime settimane – è stata medicata e sottoposta a sedazione per lenire il dolore ed eseguire gli esami radiologici.

Il veterinario ha trovato un forte trauma cranico e segni di schiacciamento del corpo, probabilmente da parte delle ruote di un’auto.

Il tempo trascorso tra l’incidente e i soccorsi non ha però lasciato scampo alla Lupa che è deceduta sotto sedazione per non farla soffrire inutilmente.

Resta il dolore e lo sconforto per i volontari che si sono prodigati per ore per cercare qualcuno che potesse intervenire come previsto dalle normative per la salvaguardia degli animali selvatici.

Ora la vicenda verrà segnalata per cercare di capire chi abbia ritardato i soccorsi e perché ma, soprattutto, per cercare di fare in modo che simili episodi non si verifichino più e che venga assicurato adeguato soccorso a tutti gli animali selvatici che sono patrimonio dello Stato.

Un “pensiero” anche all’automobilista pirata che, dopo aver travolto la lupa, non si è fermato a capire cosa era successo (o lo ha capito sin troppo bene) e non si è fermato a prestare soccorso o, almeno, a chiamare i soccorsi. Tempo prezioso perso e che avrebbe potuto salvare l’animale, lasciato ad agonizzare per ore a lato strada, impossibilitato ad alzarsi e fuggire come avrebbe fatto in presenza di umani, terrorizzato e con un dolore terribile per l’incidente.

