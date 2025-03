Genova – E’ morto oggi, all’età di 77 anni, il professor Guido Alpa esperto giurista e punto di riferimento per generazioni di studiosi del Diritto.

A darne notizia il Consiglio nazionale forense (cmf) commentando che la sua scomparsa “lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale”.

Alpa – ha aggiunto in una nota il Cnf, “è stato un insigne maestro del diritto civile, un avvocato di straordinaria competenza e un punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio nazionale forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent’anni”.

Guido Alpa, nato ad Ovada ma genovese di adozione, è stato per decenni una figura centrale per gli studi giuridici e maestro di molti professori di diritto civile, fra cui anche l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Nato a Ovada (Alessandria) il 26 novembre 1947, Alpa si era laureato a Genova nel 1970 cominciando subito la carriera che lo ha portato poi alla cattedra nella facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, a Roma.

Studiatissimi i suoi libri di Istituzioni di diritto privato ma anche i sui lavori su danno biologico.

