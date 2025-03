Genova – Arriverà un supermercato del marchio Carrefour al posto dello storico negozio Gentilotti – Expert di via Marco Sala. Come aveva anticipato LiguriaOggi.it nell’articolo pubblicato diverse settimane fa, i lavori all’interno dell’ex punto vendita sono avviati da tempo e in breve aprirà il nuovo punto vendita della grande distribuzione, l’ennesimo in una città dove ogni spazio libero con adeguata metratura viene “accaparrato” dai grandi marchi sempre pronti a lanciare una nuova attività.

La notizia, già diffusa dal nostro giornale, circolava da tempo e divide residenti e commercianti della zona, molto preoccupati per le sorti delle piccole attività locali e per in negozi di quartiere che sempre più affrontano una crisi senza precedenti.

Ad impensierire i residenti sono soprattutto le ripercussioni sul traffico poiché è ormai noto che i supermercati ricevono grosse spedizioni di generi alimentari e per essere riforniti costantemente dei prodotti, vengono raggiunti da grossi camion che viaggiano in continuazione.

Grossi mezzi che, nella strettissima via Marco Sala, nel cuore di Nervi, non potranno che generare code e disagi o, peggio, la decisione di modificare la distribuzione dei parcheggi per consentire la realizzazione di uno spazio “merci” dove consentire la sosta dei corrieri addetti all’approvvigionamento.

“Nel giro di un chilometro ci saranno tre supermercati – spiegano i residenti – e non si capisce neppure quali potranno essere i flussi di clienti visto che la zona è fatta di palazzine di poche famiglie e non ci sono certo movimenti dai quartieri limitrofi che, a loro volta, sono pieni di supermercati. Proprio non capiamo la strategia e siamo molto preoccupati per tutti i piccoli negozietti che sono l’immagine del quartiere e che certo faticheranno a star dietro a prezzi e quantità di prodotti offerti dai supermercati”.

Commercianti e residenti chiedono una sorta di “moratoria” e la scelta della prossima amministrazione da eleggere di mettere la parola fine all’invasione di punti vendita.

“Quello che è successo in questi anni è sotto gli occhi di tutti – dicono i residenti – e ai candidati sindaco chiediamo parole chiare e certe sulla loro posizione a riguardo. E chissà che il voto non rispecchi una scelta fatta anche sull’attenzione al quartiere”.

La chiusura del precedente punto vendita, avvenuta tempo fa, non ha evidentemente nulla a che fare con quanto avviene. Il punto vendita Expert Gentilotti è stato per oltre un secolo un punto di riferimento per il quartiere e gli elettrodomestici di gran parte delle case della zona provengono dal punto vendita. Ora tutto cambia ovviamente per genere di merci vendute ma anche e soprattutto per il rapporto con il quartiere.

