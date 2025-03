Ancora alta pressione e tempo nel complesso stabile fino a sabato mentre è già in arrivo la perturbazione di origine atlantica che riporterà la pioggia sulla Liguria ed il Nord Italia nella nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 7 Marzo 2025

Cielo da sereno a velato su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato per gran parte della giornata. Qualche nube più compatta nel pomeriggio nelle aree interne, ma senza fenomeni.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente. Deboli a regime di brezza sul Levante, rinforzi da est sull’Imperiese.

Mare generalmente poco mosso: stirato sotto costa a Ponente, mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +14°C/+17°C

Interno: Min: -4°C/+6°C – Max: +10°C/+16°C