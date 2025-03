Liguria – Per la giornata di domani sono in arrivo possibili disagi a causa dello sciopero generale proclamato per l’8 marzo per quanto riguarda tutti i settori pubblici e privati.

Tra i settori che si fermeranno c’è quello dei trasporti: per quanto riguarda gli aerei lo stop inizierà alla mezzanotte di sabato e proseguirà fino alle 23:59 della stessa giornata. Lo stop dei treni, invece, inizierà alle ore 21 di oggi e proseguirà fino alle ore 21 di domani, con possibili ripercussioni e ritardi anche nelle ore immediatamente precedenti o successive allo stop. Anche il personale autostradale incrocerà le braccia a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 7 di domani.

Si fermerà anche il settore scolastico pubblico e privato, oltre che quello dell’Università.

Durerà sempre 24 ore lo sciopero dei vigili del fuoco e del settore sanitario.

L’agitazione è stata proclamata proclamata da sindacati come Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap ed è stata organizzata in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle donne.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0