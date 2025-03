Savona – Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi in centro a Savona, nello specifico all’incrocio tra corso Ricci e via Don Minzoni, dove un uomo che stava attraversando la strada è stato investito da una macchina ed è morto poco dopo.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13 e le condizioni del ferito, un 63enne, sono apparse critiche fin da subito a causa di alcune gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo. Purtroppo, però, per lui non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di stato: la strada è stata chiusa al traffico e sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

