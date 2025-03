Genova – Anche la città della Lanterna aderisce alla campagna di Emergency contro la Guerra con “R1pud1a” e con l’esposizione di uno striscione, a Palazzo Ducale, per dire no ai conflitti armati.

Il titolo dell’iniziativa richiama l’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana nel quale si chiarisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Con un chiaro riferimento all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e di Israele contro la Palestina con il genocidio di Gaza che ha causato decine di migliaia di morti innocenti, molti dei quali bambini senza alcuna colpa.

La decisione è stata approvata dalla Giunta Comunale sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una cultura di pace e nel ribadire con forza il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione Italiana che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

A suggellare questa adesione, nei prossimi giorni verrà esposto un grande striscione a Palazzo Ducale in piazza De Ferrari, uno dei luoghi più rappresentativi della Città e sede di importanti istituzioni culturali.

Sullo striscione ci sarà scritto “Questo Comune R1PUD1A la guerra”.

«L’adesione del Comune di Genova alla campagna R1PUD1A ideata da Emergency non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto per ribadire che la nostra città è dalla parte della pace e della cooperazione tra i popoli – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Enrico Giuseppe Costa – In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, riteniamo fondamentale che le istituzioni locali facciano sentire la propria voce, promuovendo una cultura della non violenza e della solidarietà. Il messaggio che esporremo a Palazzo Ducale vuole essere un segnale forte per tutti i cittadini e per le altre amministrazioni locali, affinché questa campagna possa coinvolgere sempre più realtà in tutta Italia».

«Emergency ringrazia il Comune di Genova per la sensibilità e l’impegno dimostrati nell’aderire alla campagna di Emergency che, dal 1994, offre cure medico-chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani – racconta Paola Monticelli, referente volontari Emergency Genova – Nei 21 Paesi in cui è stata o è presente, ha curato oltre 13 milioni di pazienti. Proprio grazie alla sua esperienza sul campo Emergency afferma, ancora una volta, che il 90% dei morti e dei feriti nei conflitti sono civili. Alla campagna “R1PUD1A” possono aderire singoli cittadini, scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali».

Tutti gli strumenti per agire sono sul sito internet https://www.ripudia.it/ dove è possibile seguire e diffondere tutte le iniziative della campagna di Emergency.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0