Genova – Un incidente si è verificato nel corso della serata di ieri nel quartiere genovese di Albaro. Nello specifico, è accaduto in via Amendola.

Secondo quanto ricostruito, una persona a bordo di una moto avrebbe centrato in pieno uno scooter. Nell’impatto, entrambi i guidatori sarebbero caduti a terra, ma la persona a bordo della moto si sarebbe rapidamente rialzata per fuggire rapidamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure necessarie alla donna alla guida dello scooter. Rimasta ferita nell’impatto e nella caduta, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. É stata trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno dato il via ai rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e, soprattutto, alle ricerche del motociclista fuggito. In tal senso, oltre ad ascoltare le testimonianze delle persone presenti, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

