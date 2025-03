Genova – Raffica di multe e auto rimosse, questa mattina di sabato 8 marzo 2025, nelle vie limitrofe allo stadio Luigi Ferraris, a Marassi.

Dalle 7 di questa mattina – con la partita di Calcio prevista per le 17,15, è scattato infatti il divieto di sosta in intere strade, con decine e decine di auto e scooter che devono obbligatoriamente essere “spostate” altrove pena la sanzione della multa e, dopo una certa ora, la rimozione forzata.

Sin dalle 8 del mattino un primo “giro di avvertimento” delle forze dell’ordine verifica che le auto e le moto siano state sgomberate, poi scatteranno le rimozioni.

“Il tutto per permettere a una parte minoritaria dei genovesi – sbottano i residenti – di venire a divertirsi tra quasi 10 ore e con i divieti che proseguono sino al termine della partita ed oltre visto che l’orario viene spostato sempre più “in là” per motivazioni che non conosciamo”.

Disagi incalcolabili che si ripetono ad ogni partita, qualunque sia la squadra impegnata al Ferraris ed anche più volte alla settimana.

In questo caso i residenti della zona stadio – via del Piano, via Tortosa, parte di via Monticelli, corso De Stefanis, via Bertuccioni, via Casata Centuriona, piazzale Atleti azzurri d’Italia, via Clavarezza e zone limitrofe, devono spostare auto e moto, cercando un posteggio alternativo in una zona già a gravissima carenza di posti auto, per consentire un evento sportivo. Inoltre, per consentire il parcheggio “concentrato” dei tifosi ospiti, il piazzale adibito normalmente a parcheggio della Piastra del Bisagno, deve essere ugualmente liberata.

“Chi ha dubbi sul peso di questa cosa sulla vita di tutti i giorni – proseguono i residenti – può immaginare di doversi svegliare prima delle 7, al sabato e alla domenica, per spostare l’auto e cercare un parcheggio alternativo in un quartiere che già normalmente non ne ha. Ci chiediamo e chiediamo alla città: ha senso uno stadio tra le case di un quartiere?”.

Più tardi, poi, scatteranno le modifiche al traffico, con enormi paratie di metallo che impediscono fisicamente l’accesso ad alcune vie e con strade, come corso De Stefanis, che perdono un’intera corsia.

Comprensibile la rabbia dei residenti della zona che non comprendono perché il comune si ostini a considerare il rinnovo dello stadio Ferraris come unica opzione possibile quando esisterebbero alternative valide ed in grado di eliminare la pesante servitù che grava sul quartiere di Marassi senza alcuna compensazione in termini di servizi e di investimenti.

(Foto di Archivio)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0