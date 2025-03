Genova – Momenti concitati in un reparto dell’ospedale Evangelico di Voltri (ex San Carlo) per il furto di un telefono cellulare ai danni di un medico in servizio.

Un ragazzo di 25 anni ha infatti approfittato di un attimo di distrazione del medico per rubargli il telefono cellulare per poi tentare la fuga.

Il medico si è accorto del furto ed ha iniziato ad urlare correndo dietro al ladruncolo e un carabiniere non in servizio, sentendo le urla e vedendo il giovane fuggire, lo ha bloccato prima che riuscisse a uscire dai locali.

Ne è nata una colluttazione e nel frattempo, allertati dal personale sanitario, una pattuglia dei carabinieri di Voltri è accorsa riuscendo a bloccare il giovane e ad ammanettarlo.

Il telefono è stato restituito al legittimo proprietario e il ladruncolo trasferito in caserma, ad Arenzano, per l’identificazione e la denuncia per furto e per resistenza all’arresto.

Resterà in cella sino al processo per direttissima.

