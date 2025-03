Sori (Genova) – Era boccato da almeno due giorni sulla scogliera sotto il cimitero di Sori il giovane esemplare di capriolo avvistato da alcune persone che hanno subito chiamato i soccorsi.

Dal mare e dalla scogliera sono arrivati i vigili del fuoco, su richiesta della guardia zoofila. Lo hanno fatto via mare con il battello pneumatico con i sommozzatori, che via terra con la squadra di Rapallo.

Grazie ad un bastone telescopico, sono riusciti a prendere al guinzaglio l’animale e che è stato bloccato e poi trasferito in una gabbia e, successivamente, un altra gabbia per il trasporto via gommone sino al molo dove è stata la guardia zoofila a prendere in carico l’animale e a liberarlo sulle alture di Sussisa, un pò frastornato ma nel complesso in buone condizioni di salute.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0