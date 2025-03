Albenga (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 16 anni ricoverato ieri sera per un grave incidente avvenuto durante la prima giornata dell’edizione 2025 della Coppa Città di Albenga di mountain bike.

Il ragazzino stava percorrendo il percorso di gara quando è caduto rovinosamente a terra per cause ancora da accertare.

Subito soccorso dal personale presente in gara, il ragazzo è stato poi affidato alle cure dei militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga e dell’automedica del 118.

Accertato un brutto trauma cranico e ferite sul resto del corpo, il personale medico ha deciso per il trasferimento in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I medici hanno eseguito una serie di esami e di controlli ed hanno disposto il ricovero.

Le condizioni del ragazzo sono gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di morte.