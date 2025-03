Liguria – E’ scattata alle 18 di oggi, domenica 9 marzo 2025, l’Allerta Gialla per pioggia diramata da Arpal sino alle 6 di domani mattina, lunedì 10 marzo. Una perturabazione di origine atlantica sta interessando la Liguria già da alcune ore e aumenterà la sua forza nelle prossime. Nello specifico, interesserà il centro-levante della nostra regione (settori B, C, D ed E).

Si tratta della prima di una serie di ondate di maltempo che si alterneranno nei prossimi giorni riportando in Liguria piogge e temperature più consone al periodo.

Il primo fronte strutturato transiterà abbastanza rapidamente sulla Liguria, con la parte più intensa prevista per la serata e la notte, con coda a levante fino a domani mattina.

Domani pomeriggio-sera ancora temporali a partire da ponente, prima di un nuovo passaggio perturbato martedi.

Queste le previsioni di Arpal per i prossimi giorni:

Domani, lunedì 10 marzo, tra notte e primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCDE. A seguire momentanea cessazione dell’intensità delle precipitazioni con deboli piogge a carattere sparso in mattinata; nuova successiva intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, con bassa probabilità di temporali forti su ABD e possibili danni puntuali legati a piogge localmente forti. Cumulate puntualmente significative su CE tra notte e primo mattino e su A a fine giornata.

Martedì 11 marzo 2025 – Fino al mattino piogge sparse di debole intensità specialmente sul Centro-Ponente, a seguire nuovo peggioramento con piogge diffuse su tutta la regione e cumulate significative su ABDE, puntualmente su C, a fine giornata.

Possibili rovesci di moderata intensità nel pomeriggio-sera sul Centro-Ponente.

Venti meridionali in nuovo rinforzo, localmente forti (40-50 km/h) sui capi costieri esposti e crinali appenninici del Centro-Levante.

Mare fino a molto mosso in serata su C

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0