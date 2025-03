Genova – Un inizio di settimana complicato per le centinaia di persone che si sono messe in viaggio lungo le Autostrade della nostra regione, in particolar modo nel nodo intorno a Genova. Un paio di incidenti sono avvenuti nelle prime ore della giornata, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Un sinistro stradale è avvenuto lungo l’A12, presso l’uscita del casello di Genova Est. Solo una la vettura coinvolta con il conducente che è rimasto illeso nell’impatto. Le ripercussioni sul traffico, però, si sono fatte sentire sia in A12 verso il capoluogo che in A7 in direzione sud.

Pesanti ripercussioni anche a seguito dell’incidente avvenuto lungo l’A10 nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e quello di Genova Pegli, in direzione levante. In questo caso sono state tre le vetture rimaste coinvolte e una persona è rimasta lievemente ferita: soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice verde – quello di bassa gravità – all’ospedale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0