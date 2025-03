Genova – “Ho chiesto ad Ilaria Cavo di diventare Vice Sindaco”. L’annuncio questa mattina, a margine di un evento, da parte del candidato del centro-destra Pietro Piciocchi che ha reso ufficiale una voce che circolava già da qualche tempo e di cui LiguriaOggi.it aveva già dato notizia.

La richiesta, questa volta ufficiale e – sembra – supportata da tutta la coalizione che sostiene Piciocchi, è stata presentata ai rispettivi coordinatori nazionali dei partiti che compongono la formazione che si presenta alle elezioni amministrative per Genova e i bene informati precisano che – in caso di accogliemento – difficilmente potrebbe arrivare una risposta negativa dalla deputata di Noi Moderati, lanciatissima in campo nazionale dopo gli ottimi risultati come assessore regionale alla Formazione e alla Cultura.

Dopo il delicato momento delle indagini sull’operato dell’ex presidente Giovanni Toti, che non hanno nemmeno sfiorato Cavo, l’ex giornalista Mediaset ha ottenuto grossi successi in campo politico e sembrava lanciata in ambito nazionale.

Prima della nomina di Piciocchi a candidato ufficiale del centro destra alle amministrative, il nome di Ilaria Cavo era stato speso più volte come possibile candidato, anche per la maggiore visibilità avuta come assessore regionale e per numero di preferenze ottenute alle elezioni nazionali. La stessa Cavo si era detta “disponibile” nel caso la coalizione avesse fatto la richiesta.

Poi, però, qualcosa ha girato in modo diverso e Pietro Piciocchi è stato prescelto, anche a danno di Cavo.

Ora, quindi, stupisce molti elettori di centro-destra la richiesta di scendere in campo con Piciocchi, di fatto un passo dietro ad un incarico per il quale avrebbe potuto correre con ottime chance di vittoria, anche superiori a quelle dello stesso Piciocchi.

Da Roma si attende la risposta “nazionale” alla chiamata alle armi del candidato sindaco in pectore e poi sarà Cavo a dover dare una risposta ufficiale.

Difficilmente, in quel caso, potrebbe sottrarsi alla candidatura anche se in molti si dicono certi che la risposta positiva non sarebbe proprio “entusiastica” e probabilmente solo dettata dallo spirito di sacrificio e di squadra che di certo non difetta all’ex assessore regionale ed oggi deputata della Repubblica.

Il suo arrivo in una eventuale Giunta, però, cambierebbe parecchio gli assetti visto che da più parti si faceva il nome di Paola Bordilli per l’incarico di Vice Sindaco e Cavo potrebbe chiedere di interessarsi anche alla Cultura e ai Grandi Eventi di cui si è occupata con profitto riconosciuto da più parti, anche quando era in Regione.

