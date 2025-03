Genova – La Fondazione Carige compie 542 anni e lo fa con una serie di eventi culturali e con un open day per la giornata di oggi. Il 10 marzo 1483 nasceva infatti a Genova il Monte di Pietà con atto del Consiglio degli Anziani della Repubblica di Genova, presieduto dal doge Battista Fregoso e l’attuale Fondazione Carige, dopo oltre 5 secoli in piena continuità giuridica, nelle varie denominazioni e fusioni che vi sono state nel tempo, ne è una prosecuzione.

La Fondazione apre le porte della propria sede di Palazzo Doria Carcassi, in via David Chiossone, per festeggiare il suo “compleanno” con una serie di eventi culturali gratuiti aperti alla cittadinanza.

L’open day di oggi, lunedì 10 marzo prevede un programma culturale ricco, da mattina a sera, nel segno dell’arte e dei giovani artisti. Sono previste due visite guidate di Palazzo Doria Carcassi, due concerti dell’Orchestra Paganini (Duo Effe e il Quartetto di Genova) e due letture sceniche della Scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova. Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione da effettuare tramite il portale Happyticket al seguente link: https://fondazionecarige.happyticket.it/

“Il nostro ‘compleanno’ è l’occasione per ricordare come la Fondazione Carige sia tornata ad essere protagonista del territorio di Genova e Imperia, potendo raddoppiare la propria capacità erogativa, rispetto agli ultimi anni, per sostenere progetti legati al sociale, alla cultura, all’arte, alla formazione, all’istruzione, alla salute, allo sviluppo economico, alla ricerca e allo sport – sottolinea il presidente della Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo -. Nel guardare con rinnovato ottimismo al futuro abbiamo la responsabilità di valorizzare la nostra storia, che per la Fondazione Carige inizia nel 1483, nove anni prima che il genovese più famoso della Storia, Cristoforo Colombo, arrivasse in America”. “Questo patrimonio storico inestimabile e le nuove prospettive future – aggiunge Cuocolo – vogliamo condividerle con il territorio, aprendoci alle nostre città di riferimento, Genova e Imperia, e diventando un punto di riferimento per tutti i cittadini, le realtà pubbliche e private della Liguria”.



Di seguito il programma dettagliato del “compleanno” della Fondazione Carige di lunedì 10 marzo:

9:30: visita guidata di Palazzo Doria Carcassi a cura della dott.ssa Agnese Avena

10:30: visita guidata di Palazzo Doria Carcassi a cura della dott.ssa Agnese Avena

12:00: “Il violino per due”: concerto di violino dei Duo Effe (Filippo Bogdanovic e Filippo Taccogna) dell’Orchestra Paganini

14:30: Lettura scenica di attori neodiplomati della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, a cura di Mercedes Martini: scene da Il Mercante di Venezia di William Shakespeare e due atti unici di Anton Cechov (L’anniversario e L’orso)

16:00: Lettura scenica di attori neodiplomati della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, a cura di Mercedes Martini: scene da La visita della vecchia signora di Durrenmatt e due atti unici di Eduardo de Filippo (Amicizia e Pericolosamente)

17:30: Concerto del Quartetto di Genova (Yesenia Vicentini, violino – Filippo Taccogna, violino – Teresa Valenza, viola – Stefano Grazioli, violoncello) dell’Orchestra Paganini

Che cosa è la Fondazione Carige

Fondazione Carige è una fondazione di origine bancaria, aderente all’Acri. Priva di fini di lucro, ha un patrimonio di quasi 100 milioni di euro e dispone erogazioni per progetti in campo economico e sociale, relativi ai territori di Genova e Imperia. Continua l’attività di carattere sociale e filantropico esercitata, per oltre cinque secoli, inizialmente dal Monte di Pietà (1483) e poi dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (1846).

