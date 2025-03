Genova – Un forte temporale si è abbattuto nella notte sulla zona del capoluogo ligure, accompagnato da forti precipitazioni e raffiche di vento.

Diversi gli interventi per strade, sottopassi, scantinati allagati.

L’Allerta Gialla è però terminata alle 6 di questa mattina anche se le previsioni meteo avvertono di una serie di ondate di maltempo che si alterneranno sulla Liguria oggi, lunedì 10 marzo ma anche nei prossimi giorni portando sulla Liguria precipitazioni e condizioni meteo più invernali.

Ecco le previsioni per oggi, lunedì 10 marzo, tra notte e primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCDE. A seguire momentanea cessazione dell’intensità delle precipitazioni con deboli piogge a carattere sparso in mattinata; nuova successiva intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, con bassa probabilità di temporali forti su ABD e possibili danni puntuali legati a piogge localmente forti. Cumulate puntualmente significative su CE tra notte e primo mattino e su A a fine giornata.

Martedì 11 marzo 2025 – Fino al mattino piogge sparse di debole intensità specialmente sul Centro-Ponente, a seguire nuovo peggioramento con piogge diffuse su tutta la regione e cumulate significative su ABDE, puntualmente su C, a fine giornata.

Possibili rovesci di moderata intensità nel pomeriggio-sera sul Centro-Ponente.

Venti meridionali in nuovo rinforzo, localmente forti (40-50 km/h) sui capi costieri esposti e crinali appenninici del Centro-Levante.

Mare fino a molto mosso in serata su C

