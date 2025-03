Genova – Sottopassi di Brin e di via Tea Benedetti allagati e chiusi al traffico anche la scorsa notte per la pioggia. Disagi e proteste che si rinnovano per strutture che hanno evidentemente bisogno di interventi.

Sono state le precipitazioni della scorsa notte, abbondanti ma certamente non record a far scattare l’ennesima chiusura per allagamento dei sottopassi.

Il primo a chiudere quello di via Tea Benedetti nella zona di Cornigliano, il tratto di strada che collega il lungo torrente Polcevera con la via della Superba e che è stato costruito recentemente.

La polizia locale lo segnala chiuso alle 21 e tuttora risulta chiuso.

Il sottopasso di Brin, a Certosa, a breve distanza dal capolinea della Metropolitana, è chiuso invece dalle 22,49 e risulta percorribile dalle 4 della scorsa notte.

Tornano le proteste di automobilisti e residenti che da tempo chiedono interventi concreti per evitare che i sottopassi si allaghino ad ogni acquazzone.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0