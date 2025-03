Genova – Una brutta sorpresa questa mattina per gli studenti dell’istituto Gastaldi Abba situato nel quartiere genovese di Sampierdarena: nella notte, probabilmente a causa dell’intensa perturbazione che ha interessato il capoluogo, alcuni pannelli del controsoffitto sono crollati a terra. Visto l’orario, ovviamente nessuno era presente all’interno dell’istituto superiore e fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.

Sono state tre le aule interessate dal crollo e che quindi non sono state agibili questa mattina.

Nel frattempo, è scattata anche la protesta di decine di studenti dell’istituto che hanno lasciato le aule e si sono appostati fuori dall’edificio, lamentando problematiche che vanno oltre al crollo avvenuto nelle scorse ore e che riguardano episodi e disagi che si sono verificati in passato.

