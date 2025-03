Genova – La Procura di Genova ha aperto un’indagine a seguito della morte di un ragazzino di appena 13 anni avvenuta ieri pomeriggio all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Il giovanissimo, originario della provincia di Brescia, è deceduto ieri presso l’ospedale genovese dopo aver subito una serie di ricoveri in Lombardia tra Brescia e Milano.

Al suo arrivo a Genova tre giorni fa il quadro clinico era già molto complesso e ieri i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che nel 2023 il ragazzino sia stato morso da una zecca. Non è da escludere, quindi, la possibilità che abbia contratto la malattia di Lyme, che con il tempo può risultare letale. In ogni caso, sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso del 13enne.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0