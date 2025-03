Genova – Una studentessa filmata mentre si trovava in bagno, porte di bagni assenti o piene di buchi, controsoffitti che crollano e topi nelle classi. Sempre più grave, secondo le denunce degli studenti, la situazione dell’istituto scolastico Gastaldi – Abba di via Dino Col a Sampierdarena e dopo la protesta, con gli studenti che non entrano in classe e scioperano davanti alla scuola, potrebbero presto arrivare anche le denunce.

Le proteste per i disagi e i problemi “strutturali” della scuola vanno avanti da mesi e in assenza di risposte concrete da parte dei responsabili dell’istituto, le manifestazioni si preannunciano sempre più dure e potrebbero sfociare in vere e proprie denunce per episodi gravissimi come quello riferito stamane dai rappresentanti degli studenti secondo cui, dai buchi (o dall’assenza di porte) le studentesse verrebbero addirittura “filmate”.

Non è chiaro se, a commettere il reato – assimilabile alla violenza sessuale – siano giovani o maggiorenni ma la situazione è chiaramente molto grave e probabilmente necessiterebbe di approfondimenti anche da parte delle forze dell’ordine.

Secondo gli studenti che oggi protestavano davanti alla scuola, la situazione sarebbe grave già da mesi ma le richieste presentate a più riprese sarebbero ancora “lettera morta”.

Se la carenza di fondi e mezzi può essere invocata – senza essere giustificabile – da parte dei responsabili scolastici, altrettanto non si può dire dell’eventualità, sulla quale occorrerebbe indagare, che le studentesse vengano riprese nell’intimità dei bagni, una situazione che non è solo un “disagio” ma, piuttosto, un vero e proprio reato perseguibile penalmente.

Le immagini, riprese fatte “per scherzo” girerebbero sulle chat degli studenti e quindi facilmente individuabili con una indagine. Ben più grave se le immagini circolassero anche all’esterno della scuola, evidenziando reati ben più gravi e che potrebbero trovare responsabilità anche per chi, a conoscenza della situazione dei bagni, non le previene.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0