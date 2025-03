Genova – E’ stato riaperto al passaggio solo intorno alle 18 il sottopasso di via Tea Benedetti chiuso nella notte per allagamento. Il collegamento tra la zona di Campi e la via della Superba era stato chiuso per allagamenti causati dall’ondata di maltempo che ha interessato la città di Genova la scorsa notte.

La polizia locale ha comunicato la riapertura ma gli automobilisti temono che la situazione si possa ripetere in caso di nuove precipitazioni visto che il provvedimento di chiusura scatta ad ogni temporale.

Nella notte era stato chiuso anche il sottopasso di Brin, a Certosa, anch’esso allagato per la pioggia.

