Genova – Cordoglio anche nel capoluogo ligure per la morte di Giovanni Paoli, figlio del cantautore genovese Gino Paoli. La tragedia è avvenuta venerdì scorso all’ospedale Niguarda di Milano dove l’uomo era stato ricoverato per un infarto. La notizia è stata diffusa dalla famiglia all’Ansa.

Giovanni Paoli, giornalista, era figlio di Gino e di Anna Maria Fabbri ed in gioventù aveva suonato un una band che accompagnava il padre nei concerti in giro per l’Italia prima di scegliere di scrivere di spettacoli e musica per testate come Sorrisi e Canzoni o Chi.