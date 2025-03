Genova – Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Liguria dell’Ordine dei Giornalisti si avvicina e venerdì 14 marzo 2025, è attesa la presentazione, presso la sede dell’Ordine, in via Fieschi 3/26 della lista di Controcorrente Liguria, sostenuta dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dall’Associazione Ligure dei Giornalisti.

L’appuntamento è per venerdì 14 marzo, alle ore 14, presso la sede del sindacato, in via Fieschi 3/26 a Genova.

Sarà presente la segretaria generale dell’FNSI Alessandra Costante ed il segretario regionale dell’associazione ligure dei giornalisti Matteo Dell’Antico.

I candidati della Lista sono:

Per i Professionisti

TOMMASO FREGATTI – Candidato presidente (Il Secolo XIX)

LICIA CASALI – Segretario uscente (Il Secolo XIX)

LUCA GINOCCHIO – (Il Secolo XIX)

MARCO LIGNANA – (La Repubblica)

GIULIA MIETTA – (Genova 24)

ELIANA MIRAGLIA – (RAI TGR Liguria)

Per i Pubblicisti

MICHELA DE LEO – Consigliere uscente (Il Cittadino)

ANDREA LEONI – Candidato vice presidente (fotoreporter La Repubblica)

ALBERTO PONTE – (Collaboratore Il Secolo XIX)

Per le Elezioni del Consiglio Nazionale

PROFESSIONISTI

ANDREA FERRO- Consigliere nazionale uscente

PUBBLICISTI

GIOVANNA CERESETO – Ufficio stampa CGIL GENOVA E LIGURIA