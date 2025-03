Il periodo di bel tempo stabile che ha caratterizzato la scorsa settimana è ormai un ricordo e la nuova inizia invece con una serie di perturbazioni che si dirigono sul Nord Italia portando in Liguria pioggia e condizioni meteo decisamente più invernali.

Si esaurisce infatti l’influsso dell’anticiclone che era presente sull’Europa Meridionale e un’area depressionaria posizionata sulla penisola iberica determina un netto peggioramento delle condizioni meteo per diversi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 10 Marzo 2025

Il transito del fronte principale della prima perturbazione ha determinato piogge intense con temporali, specialmente dal settore centrale verso est.

Nel corso della mattinata e prima parte del pomeriggio tempo variabile con isolati rovesci da instabilità post-frontale, ma non mancheranno occhiate di sole sul settore centrale e a ponente.

Tra il tardo pomeriggio e la serata nuovo peggioramento, con rovesci sparsi, localmente intensi. Neve oltre i 1500m sulle Alpi Liguri.

Venti fino a burrasca in concomitanza con il passaggio del fronte.

Nel corso della giornata, poi, correnti deboli o moderate in prevalenza dai settori meridionali.

Mare inizialmente molto mosso, in lenta scaduta fino a mosso nel corso della giornata.

Temperature minime in calo nel ponente interno, in aumento in costa sul centro-levante. Massime in calo nel settore centro-orientale, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+12°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +9°C/+14°C