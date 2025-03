Varazze (Savona) – Sono stati tutti identificati e denunciati i 10 giovani che lo scorso 24 febbraio hanno partecipato alla maxi rissa nel centro della cittadina lanciando bottiglie e sedie di alcuni locali, seminando il panico su un mezzo pubblico prima e poi per le vie del centro.

I carabinieri sono risaliti alle immagini della rissa ricostruendo i movimenti dei giovani sino a risalire alla loro identità e li hanno denunciati.

La rissa era scoppiata nelpomeriggio del 24 febbraio scorso, nel centro di Varazze, con due diversi gruppi di giovani che hanno iniziato a discutere per futili motivi su un mezzo pubblico. Dalle parole si era passati rapidamente ai calci e ai pugni e poi la situazione è degenerata in via Maloncello con lancio di oggetti, bottiglie e sedie prelevate dai locali della zona.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, ma la situazione ha creato una comprensibile preoccupazione fra i residenti.

I Carabinieri della Stazione di Varazze, intervenuti hanno riportato le persone alla calma ed hanno identificato alcuni dei giovani coinvolti.

Il proseguo dell’attività investigativa, anche grazie alle informazioni raccolte dai testimoni ed all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza comunale, ha permesso di identificare tutte le persone coinvolte nella lite. Si tratta di 10 ragazzi, tra i 15 e 18 anni, di vare nazionalità e residenti o domiciliati in provincia di Savona.

I giovani sono stati tutti deferiti alle compenti Autorità Giudiziarie Ordinaria e per i Minorenni e dovranno rispondere dei rati di rissa e lancio di oggetti pericolosi.