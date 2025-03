Villa Faraldi (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina sulle alture dell’imperiese, dove un uomo di circa 60 anni si è ribaltato mentre si trovava alla guida del suo trattore ed è rimasto gravemente ferito. É accaduto nel territorio comunale di Villa Faraldi, nello specifico in località Deglio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe rimasto ferito in maniera grave anche se, fortunatamente, non sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Nello specifico, avrebbe riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automedica. Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, al fine di velocizzare le operazioni di soccorso è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che ha soccorso l’uomo e l’ha trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

