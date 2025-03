Genova – Un incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata odierna lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e quello di Genova Pegli.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la vettura che procedeva in direzione ponente si sia ribaltata. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto: a bordo della vettura si sarebbero trovate una donna e la figlia di pochi mesi, la quale fortunatamente non avrebbe riportato ferite nello scorso. La madre, invece, sarebbe rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Sono iniziati i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto e anche le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, che ha iniziato a bloccarsi fin dal bivio tra A10 e A7. Al momento si registrano decine di auto e mezzi pesanti che sono fermi per consentire le operazioni di soccorso.

Articolo in aggiornamento

