Genova – Ancora pesanti disagi nella zona di salita Fegino, nell’omonimo quartiere genovese, per il cedimento del muraglione avvenuto ieri sera, intorno alle 20.

La strada è chiusa da ieri sera e alcune abitazioni sono raggiungibili solo attraverso salita San Gerolamo di Fegino che è molto stretta e non percorribile con ogni tipo di autoveicolo e certamente non con eventuali ambulanze.

Al lavoro nella notte i Vigili del Fuoco e i tecnici di Iren per la grossa perdita innescata dalla rottura di un tubo per i cedimento del terreno. Un disagio nel disagio che si spera di risolvere in giornata, anche riportando alla normalità il servizio di distribuzione dell’acqua.

A preoccupare l’ondata di maltempo che proseguirà nelle prossime ore e giornate poiche sono molte le situazioni a rischio con terreno intriso d’acqua e che cede più facilmente.