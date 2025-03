Genova – Quattro naufraghi salvati in mare dalle imbarcazioni della guardia di finanza. E’ il bilancio della giornata di ieri quando, per le condizioni meteo-marine, due banali incidenti avrebbero potuto trasformarsi in tragedie senza l’intervento delle vedette costiere delle fiamme gialle.

Il primo salvataggio nella tarda mattinata di ieri quando è arrivata la segnalazione di un canoista in difficoltà sul litorale del ponente genovese.

Un uomo di 67 anni si era ribaltato con la canoa e non riusciva a risalire ed era rimasto in balia delle onde e del vento gelido, rischiando di morire assiderato per la lunga permanenza in mare, con una temperatura dell’acqua di appena 12 gradi.

La canoa semi affondata, poi, non permetteva grandi speranze di restare aggrappato allo scafo cercando salvezza.

Fortunatamente l’equipaggio della vedetta lo ha individuato e raggiunto e lo ha messo in salvo.

L’uomo è stato issato a bordo e trasferito al sicuro e affidato alle cure del personale sanitario dell’ambulanza intervenuta e che lo ha condotto in ospedale con un principio di ipotermia ma sano e salvo.

Poco più tardi un’altra vedetta è intervenuta nella zona del Porto di Prà-Voltri per soccorrere tre uomini, di cui uno 82enne, che si trovavano a bordo di un natante di circa 5 metri con avaria ad entrambi i motori di bordo, che si stava avvicinando pericolosamente alla scogliera/diga foranea.

Anche in questo caso le persone sono state raccolte in mare e la barca trainata al sicuro.

