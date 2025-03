Genova – Ha causato tanti disagi il black out registrato nella notte nella zona della Foce. Intorno alle 3 della scorsa notte è saltata l’erogazione dell’elettricità e si sono spenti impianti di riscaldamento, luci ma anche semafori e illuminazione pubblica e molti allarmi antifurto hanno iniziato a suonare ininterrottamente.

La zona più colpita risulta essere quella della Questura e viale Brigata Bisagno ma la luce è saltata anche in altre zone, a macchia di leopardo.

Non è ancora stata individuata la causa del guasto e i tecnici del servizio elettrico sono al lavoro per ripristinare al più presto la situazione.

